ملك البحرين يثمن الدور المهم للصين على الساحة الدولية

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز بلاده بعلاقاتها الوطيدة مع الصين، وما بلغته من مستوى متقدم فى جميع المجالات، معربا عن شكره وتقديره للرئيس الصينى شى جين بينج على اهتمامه وحرصه على تعزيز العلاقات البحرينية الصينية وازدهارها.





جاء ذلك خلال اجتماعهما فى الرياض، اليوم الجمعة، على هامش مشاركتهما فى القمة الخليجية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".

واستعرض الملك حمد بن عيسى، مع الرئيس الصينى أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة والفرص الواعدة لتطوير مسارات التعاون المشترك فى مختلف الجوانب الحيوية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية، إلى جانب بحث القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان السعى المستمر لتطوير أطر التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات وفرص الاستثمار التى يتمتع بها البلدان، بما يعزز مصالحهما المتبادلة.

وأعرب العاهل البحرينى عن تقديره للدور المهم، الذى تضطلع به الصين على الساحة الدولية بكل ما تتمتع به من ثقل حضارى وسياسى واقتصادى، وبالاهتمام الذى توليه لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون بين دولها بما يخدم جهود التنمية، ودعم الاقتصاد العالمى، منوهاً بدور الجالية الصينية وإسهاماتها الطيبة فى تعزيز المسيرة الاقتصادية والتجارية فى البحرين.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما فى أن تسهم القمتان الخليجية الصينية والعربية الصينية فى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع الصين، لتحقيق المنافع المشتركة للجميع.