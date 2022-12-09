صحفية صينية لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة العربية الصينية تعزز أوجه التعاون

جدة - نرمين السيد - وأضافت "مويى"، خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة مهمة جدًا، فهى ليست مهمة للصين فحسب بل هى تفيد جميع الأطراف، فهى خيار استراتيجى بين الجانبين الصينى والعربى، وتُسهم فى تعزيز أوجه التعاون المشترك، حيث تحافظ الصين والدول العربية دائمًا على الثقة والسياسة المتبادلة، وتبادل الدعم فى القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية.

وتابعت "مويى"، أن الصين تدعم حق الدول العربية فى اختيار نظمها الاجتماعية وطرق حكمها بإرادتها المستقلة، وهى دول مهمة جدًا بالنسبة للصين، حيث تتمتع الدول العربية بموارد وافرة من النفط والغاز الطبيعى والموارد الطبيعية بشكل عام، وخاصة فى هذه السنوات قبل تطورات العلاقات الصينية العربية، حيث يشهد حجم التبادل التجارى نموًا سريعًا جدًا، وهى أكبر شريك اقتصادى للدول العربية.

واستطردت الكاتبة الصحفية الصينية، أنه فى عام 2020 بالرغم من وباء كورونا بلغ حجم التجارة أكثر من 200 مليار دولار أمريكى، وبلغ 300 مليار دولار لعام 2021، ويمكننا أن نرى أن التبادل بين الصين والدول العربية أصبح أعمق.