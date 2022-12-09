نجيب ميقاتى: العلاقات الصينية العربية ترتقى اليوم إلى مستوى غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى: "إن عالمنا العربى الذى يملك الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية، هو فى صلب اهتمام العالم وأولها الصين التى تربطنا بها أواصر صداقة وقواسم مشتركة".





وأضاف ميقاتى، فى كلمته خلال أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بالرياض، اليوم الجمعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العلاقات الصينية العربية ترتقى اليوم إلى مستوى غير مسبوق يفتح للعالم أجمع آفاقًا من العمل المشترك القائم على التعاون المجدى للطرفين والاستفادة من التجارب الناجحة. وأكد أن لبنان سيعمل بكل جهد لتفعيل التعاون بينه وبين اشقائه العرب، والصين التى هى ثانى أقوى اقتصاد فى العالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العلمى.

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