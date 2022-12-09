العالم اليوم - وزير التموين يكشف كم يكفي احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية؟

انتم الان تتابعون خبر وزير التموين يكشف كم يكفي احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أكد وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية عملت على تعزيز الرصيد الاستراتيجي لمصر من السلع الأساسية بشكل يكفي الاستهلاك ويحافظ على تواجد تلك السلع بالأسواق بأسعار مناسبة، وأن مخزون بعض السلع يكفي لفترة تتخطى 7 أشهر كاملة، فيما يكفي احتياطي اللحوم لفترة عام كامل، حسب الوزير.

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في مارس الماضي بالعمل على تكوين مخزونات للسلع الاستراتيجية، لفترة تكفي 6 أشهر.

- رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي أن حكومته "تعي تمامًا وجود ارتفاع في أسعار بعض السلع، لكن الحكومة المصرية تحاول بقدر إمكانياتها وقدراتها المادية واللوجستية، التخفيف من عبء الزيادات على المواطن المصري، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وأنه لولا تدخلات الحكومة كانت الأسعار سترتفع أكثر من ذلك".

وشدد وزير التموين المصري، في تصريحاته لموقع "اقتصاد دوت الخليج" على أن سلطات وزارة التموين بجانب جهودها المستمرة في تأمين توافر السلع، فإنها تبذل جهودا موازية بالتعاون مع جميع سلطات الدولة المختصة لضبط الأسواق، ومواجهة المغالاة في أسعار السلع، منوها أن احتياطي السلع الاستراتيجية الأكثر استهلاكها يكفي الاستهلاك ويفيض.

وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ ما يقرب من 31 سلعة ‏شهريًا على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن مصري، مما يخفف من وطأة الطلب على الأسواق ويساعد في السيطرة على أسعار السلع.

وتابع الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص كذلك على توافر جميع السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأوضح المصيلحي، أنه وفق آخر تقرير إحصائي لوزارة التموين التجارة الداخلية فإن "المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني يكفي استهلاك 5 أشهر، واحتياطي السكر التمويني يكفي لفترة 3.8 أشهر"، منوها إلى أن الموسم الجديد للسكر سيبدأ في منتصف يناير المقبل.

فيما قال الوزير إن المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني يكفي استهلاك 6.6 أشهر، وإن احتياطي مصر من الزيت التمويني يكفي استهلاك 5.7 أشهر، فيما تكفي المكرونة التموينية 7.6 أشهر"، مستطردا أن احتياطي اللحوم الحية يكفي لمدة 12 شهرًا، وتكفي الدواجن ‏المجمدة لفترة 4.7 أشهر.

وأشار وزير التموين المصري إلى أن وزارته تنفذ حملات مستمرة يتابعها بنفسه لضبط الأسواق وعلى مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية لضمان وصولها لمستحقيها.