العالم اليوم - البرازيل 1-0 كرواتيا (الوقت الإضافي)

انتم الان تتابعون خبر البرازيل 1-0 كرواتيا (الوقت الإضافي) من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - يواجه المنتخب البرازيلي، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الكرواتي، في أولى مباريات ربع النهائي البطولة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

ويدخل المنتخب البرازيلي بنفس التشكيلة التي هزمت كوريا الجنوبية 4-1 في دور الـ16، بينما أجرى المنتخب الكرواتي تعديلين على التشكيلة بإشراك الظهير الأيسر بورنا سوزا والمهاجم ماريو باساليك، مكان اللاعبين بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفتش، على التوالي.

البرازيل - كرواتيا

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

دور ربع النهائي

الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر

المباراة لحظة بلحظة

د106: لحظة إبداع من نيمار والبرازيل تتقدم 1-0.

د100: منتخب البرازيل يعاني أمام صلابة كرواتيا. تبديلات المدرب تيتي أضعفت خطوط البرازيل.

د91: انطلاق الشوط الإضافي الأول

تحليل الشوط الثاني:

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.. بانتظار الشوطين الإضافيين.

د80: حارس كرواتيا ليفاكوفيتش يستمر بالتألق ويتصدى لتسديدة باكيتا.

د77: نيمار يضيع فرصة أخرى أمام المرمى قد يندم عليها.

د77: بطاقة صفراء للمدافع البرازيلي ماركينيوس.

د72: المنتخب الكرواتي يغير عناصر الهجوم. دخول فلاسيتش وبيتكوفيتش، محل باساليك وكراماريتش.

د68: بطاقة صفراء لنجم وسط البرازيل كاسيميرو.

د64: تبديل غير متوقع من البرازيل، إخراج النجم فينيسيوس جونيور وإدخال زميله في ريال مدريد.. رودريغو.

د56: دخول أنتوني مكان رافينيا في منتخب البرازيل لتنشيط الجهة اليمنى.

د55: تمرير سحرية من ريتشارليسون تضع نيمار أمام المرمى، والأخير يضيع هدفا محققا ويسددها في الحارس الكرواتي.

د48: البرازيل تدخل بقوة وتضيع هدفين محققين بقدمي ريتشارليسون وفينيسيوس تصدى لهم الدفاع الكرواتي.

د45: انطلاق الشوط الثاني.

تحليل الشوط الأول:

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

د30: بطاقة صفراء للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

د25: أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب المدافع البرازيلي دانيلو بعد تدخل عنيف.

د20: فينيسيوس كاد أن يفتتح التسجيل. تسديدته أمام المرمى يصدهها المدافع الكرواتي غوارديول.

د13: المنتخب الكرواتي يكشر عن أنيابه. إيفان بيريسيتش يفشل بالتسديد واستغلال عرضية خطيرة أمام المرمى البرازيلي.

د5: أول علامات "الخطورة" البرازيلية عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد بقوة لكن الحارس الكرواتي يمسكها بثبات.

د1: انطلاق المباراة بين البرازيل وكرواتيا على استاد المدينة التعليمية.