نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد في الجامعية التعاونية الكويتية واستخراج باركود في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد في الجمعية التعاونية الكويتية, يريد أن يعرف الكثير من الناس المقيمين بدولة الكويت هي كيفية قيامهم بعملية حجز موعد في الجمعية التعاونية الكويتية من أجل التسوق, كما يتضمن الأسئلة المطروحة أيضاً هي كيفية الاستعلام أو استخراج باركود خاص بالشخص الذي يريد أن يقوم بحجز موعد في الجمعية التعاونية, وتخضع الجمعية التعاونية إلي الإشراف والمراقبة من قبل وزارة التجارة الكويتية وذلك للتأكد من قيامهم بالمهام الموكلين بها لتنفيذها.

خطوات حجز موعد في الجامعية التعاونية الكويتية

إذا أردت أن تقوم بعملية التسوق الخاص بك في الجمعية التعاونية الكويتية فيجب عليك أن تقوم بحجز موعد قبل الذهاب إليها, لذلك قامت وزارة التجارة الكويتية بإنشاء خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لهم توفر بها حجز موعد في الجمعية التعاونية الكويتية للحصول علي السلع التي يريدها الأشخاص.

قم بالدخول علي موقع وزارة التجارة الكويتية. النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. ستجد الكثير من الخيارات الأخري التي منها يتم اختيار خدمة حجز مواعيد التسوق الغذائي. كتابة البيانات الآتية ( الرقم المدني- البريد الإلكتروني- ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمتسوق- وبعض البيانات والمعلومات الأخري). قم بتحديد الوقت والتاريخ الذي تريد الذهاب فيه إلي الجمعية التعاونية الكويتية. قم بذكر أسبابك التي بسببها الذهاب إلي الجمعية التعاونية. يتم تحديد السوق الذي تريد الذهاب إليه. ثم يتم الضغط علي أيقونة تأكيد الحجز.

كيفية إنشاء باركود للجمعية التعاونية الكويتية

يمكنك الآن أن تقوم بإنشاء باركود خاص بالجمعية التعاونية الكويتية لكي يسهل عليك عملية حجز موعد بها دون التكلف بجهد أو وقت, حيث تقوم بإتباع الخطوات السابق ذكرها في الفقرة السابقة ولكن تزيد عليها أنه عندما تقوم بالضغط على أيقونة تأكيد الحجز سوف تنتظر ليظهر لك الموقع باركود خاص بالحجز الذي قمت بها, لتقوم بتصويره والاحتفاظ به.

رابط موقع وزارة التجارة الكويتية

لكي تحصل علي خدمة حجز المواعيد فيمكنك أن تقوم بالدخول علي موقع وزارة التجارة الكويتية, وذلك بالضغط علي الجملة السابق والتي سوف تجدها موجودة باللون المختلف, لتنقلك مباشرةً إلي موقع وزارة التجارة الكويتية.