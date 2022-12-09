لقد تزايدت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات حول كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد لغير الاماراتيين؟. من قبل الأشخاص من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل علي طريقة التقديم على المساعدات المالية بشكل الكتروني للحصول علي موافقة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لكي يتم تقديم الإعانات المالية والعينية لهم، لمساعدتهم علي توفير حياة كريمة ضمن خطة المبادرات المجتمعية التي تقدمها المؤسسة لجميع الشعوب الفقيرة علي مستوي كافة الدول العربية في قارة أفريقيا ودولها وعواصمها.

كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد لغير الاماراتيين؟

نستعرض مع حضراتكم كيفية طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد بالخطوات التفصيلية اللازمة للحصول علي القبول أو الرفض من خلال تقديم طلب بصورة إلكترونية كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمساعدات.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار تقديم طلب مساعدة من القائمة المنسدلة.

قم بتعبئة نموذج طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد بطريقة احترافية.

بطريقة احترافية. كتابة رمز التحقق المكون من 6 أرقام بصورة صحيحة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط علي زر إرسال الطلب.

ستنتظر حتي يتم مراجعة طلب لكي يقوم احد موظفي المؤسسة بالرد على طلبك لحسم الأمر سواء كان ( بالقبول أو الرفض ).

كيف اتواصل مع الشيخ محمد بن راشد؟

يمكن لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول علي مساعدة مالية التواصل مباشرة مع رقم مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية الموحد علي الأرقام الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

التواصل من خلال الأرقام المتاحة وهي: 0097143613000 || 0097126886666.

من خلال الأرقام المتاحة وهي: 0097143613000 || 0097126886666. التواصل عبر البريد الإلكتروني وهو: [email protected]

عبر البريد الإلكتروني وهو: [email protected] التواصل من خلال رقم المسجات، وهو: 800763.

إلى هنا نصل لختام هذه التدوينة والتي تعرفنا فيها سويا علي خطوات كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن زايد؟ وذالك حتي نسهل الأمر علي الجميع للحصول علي مساعدات عينية أو مالية أو علاجية أو غيرها من أنواع المساعدات التي تقدمها المؤسسة الخيرية.