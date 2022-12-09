نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت الوطني يطلق خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك الكويت الوطني بالإعلان عن إطلاق خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني لكافة العملاء الحاليين لديه، وذلك باعتبار أنها واحدة من أهم الخيارات المثالية التي يمكن الاعتماد عليها في سداد قيمة الفواتير دون الحاجة إلى تلامس، ولن يكون العميل بحاجة إلى استخدام البطاقات الائتمانية أو دفع الرسوم عن طريق العملات المختلفة.

وتتميز الطريقة الجديدة التي وفرها البنك بسهولتها كما أنها أكثر أمان للبيانات الخاصة بالعميل ويمكن استخدامها بخطوات سهلة في حال الرغبة في سداد قيمة المشتريات لدى كبرى المحلات التجارية أو من خلال المتاجر الإلكترونية المختلفة سواء على الإنترنت أو من خلال استخدام التطبيق الذكي على الجوالات الحديثة.

خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني

وأكد البنك على إمكانية استخدام خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني عن طريق العديد من الأجهزة ومن بينها أجهزة الأيفون الحديثة أو الآيباد، كما يمكن لمستخدمي الساعات الذكية التي أنتجتها شركة أبل الحصول عليها لإتمام العمليات الشرائية المختلفة بأسرع خطوات دون الحاجة إلى الرجوع للنماذج الإلكترونية أو الخطوات التقليدية المتبعة للتسوق عبر الشبكة العنكبوتية.

كما أن الخدمة يُعتمد عليها في سداد قيمة فواتير المطاعم أو وسائل المواصلات المختلفة، وسداد قيمة الأدوية لدى العديد من الصيدليات في الدولة أو المحلات التي تقوم بالبيع بالتجزئة وغيرها من الخدمات.

آلية عمل خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني

لفت البنك، إلى أن المستخدم يقوم بفعيل خاصية التعرف على الوجه أو بإمكانه استخدام بصمات الإصبع أو كلمة المرور ورمز الأمان لإتمام العملية بنجاح والتأكيد عليها، وذلك لضمان سرية البيانات وحفظًا للأموال، ولاستخدام الخدمة الجديدة يمكن الولوج إلى تطبيق Wallet واتباع الإرشادات اللازمة كي يقوم العميل بإضافة البطاقات الخاصة بالبنك واعتمادها والاستفادة من المزايا المتعددة على أجهزة أيفون.

ومن جانبه، أكد نائب المدير العام للبنك، السيد/ محمود العالي، أن بنك يطمح دائمًا إلى تقديم العديد من الخدمات التي تتميز بسرعتها من خلال استخدام وسائل تكنولوجية حديثة ورقمية، وتمكنهم من إجراء المعاملات من أي مكان دون الحاجة إلى الرجوع للبنك أو استخدام بطاقات الائتمان أو التعامل مع أجهزة الصراف الآلي أو السداد نقدًا.