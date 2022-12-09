إيقاف تصاريح العمل للمصريين بالكويت وأهم وأبرز الأسباب التي أدت إلي اتخاذ هذا القرار

إيقاف تصاريح العمل للمصريين بالكويت هذا هو القرار الذي تفاجئ به العديد من المصريين خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق 8 من ديسمبر للعام الحالي 2022 ميلادية، حيث قامت دولة الكويت بإصدار هذا القرار الصادم للعمالة المصرية التي سعت خلال الأيام الماضية إلى التواجد في دولة الكويت للحصول على فرصة عمل جيدة حتي يتمكن العمالة المصرية من تحسين الدخل المادي ورفع مستوي المعيشة في الفترة الحالية بعد ارتفاع الأسعار التي تشهدها جميع أنحاء البلاد وخاصة في ظل ارتفاع سعر الدينار الكويتي بشكل كبير أمام الجنيه منذ تحرير سعر الصرف.

إيقاف تصاريح العمل للمصريين بالكويت

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تجديد إقامة التحاق بعائل أونلاين، قد أشارت بعض الصحف الكويتية مساء أمس الأربعاء وبداية الساعات الأولي من صباح اليوم أنه بعد أن قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد باتخاذ بعض القرارات والتوجيهات بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، فقد نتج عن هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، وأشارت بعض المصادر إلى أن القرار جاء بعد إعلان وزارة الداخلية الكويتية، في 17 سبتمبر الماضي، عن إصدار جميع التأشيرات، كما تم الإشارة إلى أنه تم تحديد رسوم جديدة لإصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية، وذلك بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدينار،وأنه لن يتم حاليًا إصدار أي تأشيرة أو تصريح عمل لأي عامل قادم من مصر.

إيقاف تصاريح العمل للمصريين بالكويت

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تحميل نموذج تجديد إقامة بالكويت، وقد قام الشيخ طلال الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت بإصدار قرار بشأن إيقاف التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة المصرية حتى إشعار آخ، و إيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، ونقلًا عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة الكويتية، أن هذا القرار جاء لجملة أسباب أبرزها ما يلي: