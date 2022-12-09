إلغاء الالتزام ببطاقة هيا لحضور كاس العالم قطر والسماح بالدخول بالهوية الوطنية، لقد قامت وزاره الداخلية في قطر بالإعلان على انه يمكن للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لغير الحاملين على تذاكر المباريات بالدخول إلى الدولة ولمشاهده مباريات كاس العالم دون الحاجة إلى بطاقه هيا، وسمحت لهم بالدخول إلى الدولة بواسطه الهوية الوطنية فقط، وان هذا يدل على أن الأفراد الذين لا يحملون تذاكر المباريات يمكنهم الدخول إلى دوله قطر، وقد قامت بالتأكيد على هذا القرار لإتاحة الفرصة أمام الزوار والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حتى تمكنهم من الاستمتاع بأجواء مباريات مونديال قطر ومختلف الفعاليات الترفيهية المقامة في الدولة.

إلغاء الالتزام ببطاقة هيا لحضور كاس العالم قطر

لقد قامت وزارة الداخلية القطرية بإلغاء الدخول إلى دولة قطر ببطاقة هيا الخاصة بكاس العالم قطر2022، وذلك من اجل تمتع عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم، وتم منح ذلك الدخول إلي دول مجلس التعاون الخليجي الغير حاملين لتذاكر هيا وهي التذاكر الخاصة لدخول مباريات كاس العالم.

الدخول إلى المنافذ داخل دوله قطر دون الحصول على بطاقه هيا

إن قرار إلغاء بطاقه هيا لدخول إلى دوله قطر قرار سار لمن يعشق المباريات، وسهل علي المواطنين الدخول إلى دوله قطر من منافذ الدولة المختلفة وفقا لأجراءات معينه، وهذه الإجراءات على النحو التالي:

الدخول عبر المنافذ الجوية: ويتم من خلال تلك المنافذ سيتمكن المقيمون داخل دول مجلس التعاون الخليجي القادمون إلى دوله قطر الدخول لمشاهده المباريات دون الحاجة إلى التسجيل عبر منصة هيا.

ويتم من خلال تلك المنافذ سيتمكن المقيمون داخل دول مجلس التعاون الخليجي القادمون إلى دوله قطر الدخول لمشاهده المباريات دون الحاجة إلى التسجيل عبر منصة هيا. الدخول عبر المنفذ البري: ويتم ذلك عبر الحافلات ومنه سيتمكن جميع المسافرين من التنقل بواسطه الحافلات عبر المنفذ البري من الدخول إلى الدولة كما في الأحوال العادية دون الحاجة إلى بطاقه هيا، وستقوم الدولة بتخصيص المواقف للزوار من غير رسوم.

ويتم ذلك عبر الحافلات ومنه سيتمكن جميع المسافرين من التنقل بواسطه الحافلات عبر المنفذ البري من الدخول إلى الدولة كما في الأحوال العادية دون الحاجة إلى بطاقه هيا، وستقوم الدولة بتخصيص المواقف للزوار من غير رسوم. الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة: سيتمكن جميع مواطني دول مجلس الخليج من العبور إلى دوله قطر عبر المنفذ البري بواسطه مركباتهم الخاصة وذلك اعتبارا من 8/12/2022، وهذا سيوجب على المسافر التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية القطرية بمده لا تقل عن 12 ساعه قبل موعد السفر دون دفع رسوم تصريح دخول.

وعلي المشجعون الراغبون في حضور مباريات كاس العالم الالتزام بالتسجيل عبر منصة هيا الإلكترونية.