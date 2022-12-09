الإمارات تعلن عن برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ..تعرف على خطوات التسجيل في البرنامج واهم مزاياه

برنامج دعم ذوي الدخل المحدود يعتبر من أهم البرامج الخاصة بالدعم، والتي أطلقت خلال الفترة الماضية في محاولة للتغلب على مشكلة التضخم التي تواجه العالم، وسوف نستعرض معكم من خلال المقال التالي كل ما يهمكم عن هذا البرنامج وخطوات التسجيل به.

برنامج دعم ذوي الدخل المحدود في الإمارات

برنامج تم إطلاقه من قبل حكومة الإمارات موجه لأصحاب الدخول المنخفضة تفاصيل البرنامج متوفرة علي الموقع الرسمي لوزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلاله يحصل المواطن الاماراتي صاحب الدخل المحدود علي العديد من المنح والعلاوات تعويضا عن ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع ماء كهرباء مواد غذائية، بجانب موارد الطاقة والوقود والتي أثرت بشكل سلبي علي حياة المواطن العادي داخل الإمارات ولمواجهة موجه التضخم.

التسجيل في برنامج دعم ذوي الدخل المحدود في ألإمارات

اعتمدت حكومة الإمارات مبلغ سنوي مخصص لهذا الهدف وهو بقيمة 2.7 مليار إلى 7 مليار درهم اماراتي، أما عن الميزانية الكلية للبرنامج فتقدر بــ 28 مليار درهم أماراتي.

شروط التسجيل في برنامج دعم ذوي الدخل المحدود في الإمارات

يتم صرف هذا الدعم بصور شهرية لمستحقيه حسب زيادة الأسعار ومستوي التضخم.

المواطن الذي يشغل وظيفة حكومية سواء كان الزوج أو الزوجة أو هما الاثنين.

من شغالي القطاع الخاص ويصل دخله إلى اقل من 25000 درهم شهري.

العائليين ومتقاعدين عن العمل والأبناء اقل من سن 21 عام ولا يشغلون أي وطائف للمعيشة وفي حالة الشغل يكون مستوي الدخل اقل من 25000 درهم.

يتم معرفة المستحقين للدعم بدراسة حالاتهم من قبل الوزارة للتعرف علي تغييرات الحالة الاجتماعية والمادية.

الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي بالإمارات

المعين للأسرة وعمره أزيد من 25 عام ويصل دخله الشهري إلى قيمة اقل من قيمة الدعم.

المتقاعد عن العمل ولديه أسرة ودخله المادي اقل من قيمة المساعدة المقررة وفقآ لضوابط وشروط الوزارة.

كبار السن أصحاب العجز الصحي.

الأشخاص أصحاب الهمم ولا يتوافر لهم دعم اعلي من قيمة مساعدة الوزارة.

يتوافر الدعم لكلآ من ( اسر الأيتام – المساجين – مجهولي النسب ).

الأرامل ولديهم أطفال.

المطلقات وأبناءهم ودخلهم اقل من القيمة المقررة.

الأرامل في فترة عدتهم ودخلهم قليل.

العاطلين عن العمل وعمرهم 45 أو أزيد ولا يوجد دخل لديهم اعلي من قيمة الدعم.

برنامج دعم الوقود والكهرباء والماء

برنامج اخز تم إطلاقه لمواجهة غلاء الأسعار في الإمارات ويصل الدعم من خلال هذا البرنامج إلى 85 % ،من قيمته عند ارتفاع السعر بالأسواق للتر إلى 2.1 درهم، علي أن يتم الصرف شهريا مع إتاحة الرقم التالي والخاص بدعم الوقود وهو :800300 ، لتقديم الطلبات عليه كما يصل دعم الكهرباء والماء إلى نسبة 50% في الشهر لاستهلاك اقل من 4000 كيلو وات ودعم الماء لاستهلاك اقل من 26000 جالون من الماء شهريا.

خطوات التسجيل في برنامج دعم ذوي الدخل المحدود في الإمارات

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التنمية والمجتمع او استخدام تطبيق الوزارة.

أرقاق عدد من المستندات وتعبئة بيانات معينة.

تسجيل رقم الطلب ومتابعته بعد انتهاء كافة الخطوات.

الأوراق المطلوبة لطلب مساعدة مالية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود