الرئيس التونسى: الإنسانية عانت كثيرًا من الحروب والمجاعات

جدة - نرمين السيد - استهل الرئيس التونسى قيس سعيد، كلمته فى القمة العربية الصينية، بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استضافة القمة العربية الصينية الأولى، كما وجه الشكر للرئيس شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، لاهتمامه بتطوير العلاقات العربية الصينية.





وقال الرئيس التونسى فى كلمته خلال القمة، إنه لا تنمية بدون سلام، ولا سلام للجميع فى غياب تنمية عادلة فى كل المستويات، كما أكد على ضرورة إزالة الفقر من مختلف بلدان العالم.

وأضاف الرئيس التونسى: "عانت الإنسانية كلها طويلًا من التوزيع غير العادل للثروات، وعانت من الحروب والمجاعات ولازالت تسفك الدماء، ولازال الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، وشعوب يموت منها عشرات الآلاف من الجوع والعطش، فضلًا عن الحروب الأهلية والإرهاب الذى لا يجد أفضل من هذه الأوضاع ليزداد وحشية".

وتابع: "كثير من البلدان فى العالم، لاتزال بعد 6 عقود من استقلالها توصف أنها نامية، لكنها لم تنمو، وتوصف أنها فقيرة وازداد الفقر فيها انتشارًا، وازداد بشاعة، إلى متى ستبقى فى طريقها المسدودة نحو النمو، وأين يصير العالم كله لو بقيت أسباب الفقر قائمة؟".

وأشار "سعيد": "الإنسان هو الإنسان فى كل مكان، له نفس الحقوق فى كل مكان وفى كل الأوطان، التنمية فى هذه المرحلة يجب أن تكون حقيقة ملموسة فى العالم بأسره".