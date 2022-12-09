الرئيس الفلسطينى: القمة العربية الصينية تتوج سنوات من الحوار العربى الصينى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عباس" خلال كلمته بالقمة "العربية - الصينية" المنعقدة، اليوم الجمعة، بالمملكة العربية السعودية، أن فلسطين ستواصل وقوفها بثبات إلى جانب الصين فى مواجهة الحملات التى تستهدفها،

ووجه الرئيس الفلسطينى التحية إلى قادة ورؤساء الوفود من الدول العربية المشاركين فى هذه القمة، ونقدر جهودهم المتواصلة فى إنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصين، كما يسعدنى أن أرحب بالرئيس شى جين بينج، الذى نكن له كل الاحترام والتقدير، متمنين له التوفيق والسداد فى تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الصينى الصديق نحو مزيدٍ من التقدم والتطور والازدهار.

وأعرب "عباس" عن عميق شكره لنظيره الصينى لرؤيته ولمواقف الصين الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطينى، ولكل ما تقدمه من مساعدات وبرامج تعاون تنموية، وهى لفتات مقدرة لن ينساها شعبنا الفلسطينى.

وأكد أن هذه القمة الأولى من نوعها، لهى فرصة لمد المزيد من جسور التعاون على أساس التبادل الاقتصادى، والاستثمارات، وفى إطار مبادرة الحزام والطريق، مع التأكيد على الطرق الأربعة لبناء المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك، من خلال التمسك بالاستقلالية، والسيادة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير، وبناء منظومة أمنية وتعاون مستدام، وتعزيز التبادل الحضارى، وتكريس القيم المشتركة.

وأوضح أن بقاء الاحتلال الإسرائيلى جاثماً على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، دون محاسبة، بعد تشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطينى من أرضه، منذ أكثر من 74 عاماً، وهم الذين يشكلون حالياً أكثر من 6 مليون لاجئ، هو أمر يفرض تساؤلات عدة حول جدية النظام الدولى، الذى يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بمواصلة انتهاك القانون الدولى، وإنشاء نظام تمييز عنصرى كامل الأركان، ومواصلة الأعمال الأحادية والاستيطان الاستعمارى، والقتل، والحصار، والتهجير، وهدم المنازل، وتغيير هوية مدينة القدس، وعدم احترام الوضع التاريخى واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وحجز الأموال، فى ظل صمت دولى إزاء ازدواجية المعايير وسياسية شريعة الغاب. هذا النظام الدولى الذى لم ينجح فى تطبيق أى من قراراته الأممية التى تزيد عن الألف تجاه القضية الفلسطينية.

إننا نفتقد هذه الأيام لوجود شريك فى إسرائيل يؤمن بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف والإرهاب، وهى المبادئ التى نحن ملتزمون بها ونعمل بموجبها. وإننا ندعو فى هذا الإطار، المجتمع الدولى، إلى عدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بهذه المبادئ والقيم.

وبالرغم من كل ذلك فإننا لن نتخلى عن الالتزام بالقانون الدولى، وإننا نتطلع وفى هذه الظروف الصعبة أن تواصلوا حشد الدعم الدولى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعى الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولى للسلام، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطينى، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرار مجلس الأمن 2334، وقرارا الجمعية العامة 181 و194 وهما القراران اللذان كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضو فى الأمم المتحدة ولم تنفذهما.