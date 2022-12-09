العالم اليوم - "مباشر".. البرازيل 0-0 كرواتيا (الشوط الثاني)

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - يواجه المنتخب البرازيلي، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الكرواتي، في أولى مباريات ربع النهائي البطولة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

ويدخل المنتخب البرازيلي بنفس التشكيلة التي هزمت كوريا الجنوبية 4-1 في دور الـ16، بينما أجرى المنتخب الكرواتي تعديلين على التشكيلة بإشراك الظهير الأيسر بورنا سوزا والمهاجم ماريو باساليك، مكان اللاعبين بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفتش، على التوالي.

البرازيل - كرواتيا

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

دور ربع النهائي

الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر

المباراة لحظة بلحظة

د1: انطلاق المباراة بين البرازيل وكرواتيا على استاد المدينة التعليمية.

د5: أول علامات "الخطورة" البرازيلية عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد بقوة لكن الحارس الكرواتي يمسكها بثبات.

د13: المنتخب الكرواتي يكشر عن أنيابه. إيفان بيريسيتش يفشل بالتسديد واستغلال عرضية خطيرة أمام المرمى البرازيلي.

د20: فينيسيوس كاد أن يفتتح التسجيل. تسديدته أمام المرمى يصدهها المدافع الكرواتي غوارديول.

د25: أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب المدافع البرازيلي دانيلو بعد تدخل عنيف.

د30: بطاقة صفراء للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تحليل الشوط الأول: المنتخب البرازيلي يواجه أصعب مواجهة له خلال المونديال حتى الآن. كرواتيا ظهرت بشكل أفضل مما توقعها المحللين، صلابة دفاعية وخطورة هجومية. على البرازيل تنشيط الهجوم بعناصر جديدة، مثل رودريغو وأنتوني، وتكثيف المحاولات على المرمى في الشوط الثاني.

د45: انطلاق الشوط الثاني.

د48: البرازيل تدخل بقوة وتضيع هدفين محققين بقدمي ريتشارليسون وفينيسيوس تصدى لهم الدفاع الكرواتي.

د55: تمرير سحرية من ريتشارليسون تضع نيمار أمام المرمى، والأخير يضيع هدفا محققا ويسددها في الحارس الكرواتي.

د56: دخول أنتوني مكان رافينيا في منتخب البرازيل لتنشيط الجهة اليمنى.