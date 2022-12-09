تحركات إسرائيلية على الحدود مع لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 9 ديسمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن "طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، ونفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى سماء جبل برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي".

وأضاف المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)في بيروت، "أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل نفذا انتشارا على الجانب اللبناني من الحدود عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مناورة عسكرية ضخمة لمحاكاة اندلاع قتال مفاجئ على الحدود الشمالية مع حزب الله".

--(بترا)

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