رئيس جزر القمر: القمة العربية الصينية ستسهم فى خلق روح جديدة للشراكة

جدة - نرمين السيد - وشدد غزالى، فى كلمته خلال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بالرياض، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن هذه القمة ستسهم فى توضيح السياسات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسى الذى يهدف إلى حماية المصالح العربية الصينية ودعم السلام الدولى وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

كما أكد على أن القمة العربية الصينية ستسهم فى خلق روح جديدة للشراكة العربية الصينية على أسس متينة وتعاون اقتصادى متكامل، منوهًا بأن العلاقة مع الصين يسودها الاحترام المتبادل.