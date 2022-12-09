رئيس الصين يؤكد دعمه للجانب العربى فى إيجاد حلول للقضايا السياسية الساخنة

جدة - نرمين السيد - وجدد شى جين بينج، خلال كلمته فى القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعمه للجانب العربى فى إيجاد حلول للقضايا السياسية الساخنة والشائكة بحكمة عربية، وبناء منظومة أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة فى الشرق الأوسط.

وحث الرئيس الصينى، المجتمع الدولى على احترام شعوب الشرق الأوسط باعتبارها أسياد المنطقة، مرحبًا بمشاركة الجانب العربى فى مبادرة الأمن العالمى، معربًا عن استعداده لمواصلة المساهمة بالحكمة الصينية فى تعزيز السلام والأمن فى الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة تعزيز التبادل الحضارى وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة وتوسيع نطاق تبادل الأفراد وتعميق التعاون الإنسانى والثقافى وتبادل الخبرات فى الإدارة.

وأكد أنه من الضرورى رفض الإسلاموفوبيا بشكل مشترك والتعاون فى نزع التطرف ورفض ربط الإرهاب بعرق أو دين بعينه، ومن الضرورى تكريس قيم البشرية المشتركة المتمثلة فى السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديموقراطية والحرية، وتنصيب قدوة للتواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات فى العصر الجديد.

وقال: "رأينا بارتياح أنه تم الاتفاق فى هذه القمة على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد مع وضع الخطوط العريضة لخطط تعاون شامل بين الصين والدول العربية بغية تخطيط آفاق لتطور العلاقات بشكل مشترك كخطوة أولى لبناء المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك، وتنفيذ الخطوط العريضة لخطط التعاون الشامل بين الصين والدول العربية".

وأضاف أن الجانب الصينى يحرص على العمل مع الجانب العربى لتنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة خلال السنوات الثلاثة إلى الخمسة القادمة التى تغطى المجالات الثمانية الآتية: تدعيم التنمية والأمن الغذائى والصحة والتنمية الخضراء والابتكار وأمن الطاقة والحوار بين الحضارات وتأهيل الشباب والأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الجانب الصينى أفاد الجانب العربى بالمحتويات المفصلة للأعمال الثمانية المشتركة، وسيعمل مع الجانب العربى سويًا على تنفيذها فى أسرع وقت ممكن وتحقيق حصاد مبكر.

وقال: "إنه فى الوقت الراهن دخل العالم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، وتشهد منطقة الشرق الأوسط تغيرات جديدة وعميقة، حيث باتت رغبة الشعوب العربية فى السلام والتنمية أكثر إلحاحًا، واشتدت نداءاتها الداعية إلى الإنصاف والعدالة، لذلك وفى هذا السياق على الجانبين الصينى والعربى باعتبارهما شريكين استراتيجيين، تطوير روح الصداقة الصينية العربية وتعزيز تضامن وتعاون وبناء مستقبل مشترك أوثق بين الصين والدول العربية بما يعود بالمزيد من الفوائد على شعوب الجانبين ويساهم فى قضية تقدم البشرية".

وأضاف الرئيس الصينى، أن الجانب الصينى يدعم جهود الدول العربية لاستكشاف طرق التنموية التى تتماشى مع ظروفها الوطنية والتحكم فى مستقبلها ومصيرها.

وأكد حرص الجانب الصينى، على تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع الجانب العربى وتبادل الدعم الثابت فى مساعى الجانب الآخر إلى الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة الأراضى والكرامة الوطنية، وعلى الجانبين التمسك سويًا بمبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية وتطبيق تعددية الأطراف الحقيقية والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.

وقال: "علينا التركيز على التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون القائم على الكسب المشترك، وتعزيز الموائمة بين الاستراتيجيات التنموية وبناء الحزام والطريق بجودة عالية"، مشددًا على ضرورة تقوية التعاون التقليدى فى مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية وغيرها وتقوية أقطاب النمو الصاعدة مثل التنمية الخضراء منخفضة الكربون والسياحة والاستثمار وفتح آفاق جديدة فى مجالات الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمى والاستخدمات السلمية للطاقة النووية والتعامل الفعال مع التحديات الكبرى القائمة مثل أمن الغذاء والطاقة.