العالم اليوم - "مباشر".. البرازيل 0-0 كرواتيا (الشوط الأول)

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - يواجه المنتخب البرازيلي، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الكرواتي، في أولى مباريات ربع النهائي البطولة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

ويدخل المنتخب البرازيلي بنفس التشكيلة التي هزمت كوريا الجنوبية 4-1 في دور الـ16، بينما أجرى المنتخب الكرواتي تعديلين على التشكيلة بإشراك الظهير الأيسر بورنا سوزا والمهاجم ماريو باساليك، مكان اللاعبين بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفتش، على التوالي. البرازيل - كرواتيا الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

دور ربع النهائي

الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة لحظة بلحظة د1: انطلاق المباراة بين البرازيل وكرواتيا على استاد المدينة التعليمية. د5: أول علامات "الخطورة" البرازيلية عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد بقوة لكن الحارس الكرواتي يمسكها بثبات. د13: المنتخب الكرواتي يكشر عن أنيابه. إيفان بيريسيتش يفشل بالتسديد واستغلال عرضية خطيرة أمام المرمى البرازيلي.

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