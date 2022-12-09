الرئيس الصينى: التبادل التجارى مع العرب بلغ 300 مليار دولار فى 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج، إنه يسعده الاجتماع مع قادة الدول العربية على سقف واحد لعقد القمة العربية الصينية الأولى، مشيرا إلى أن الحضارتان الصينية العربية تتبادلان الإعجاب، وتسجلان تاريخ رائع من الاستفادة المتبادلة، ونستلهم الحكمة من الحضارة العريقة للجانب الآخر.





خلال كلمته فى القمة العربية الصينية اليوم الجمعة، بمدينة الرياضة، أوضح الرئيس الصينى أن القمة العربية حدث مفصلى فى تاريخ العلاقات الصينية العربية، وستقود التعاون بين الصين والدول العربية نحو تعاون أجمل وأقوى.

وأضاف أن الصين تثق فى الدول العربية، حيث يتبادل الطرفان؛ الدعم الثابت فى القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية للجانب الآخر، والتعاون فى تحقيق نهضة الأمة، كما نتعاون فى فريق ضد كورونا.

وأوضح الرئيس الصينى: "ننشر سويا المخزى الحقيقى للحضارة، وهو الاهتمام بالسلام والسعى وراء الحق، وندافع عن الأصالة بكل ثبات، وندعو سويا للحوار بين الحضارات، ونناهض التمييز الحضارى، ونحافظ على التنوع الحضارى فى العالم".

وتابع شى جين بينج: "تعتبر المساواة والمنفعة المتبادلة قوة لا تنضب، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين فى منتدى التعاون الصينى العربية فى الـ 10 سنوات الماضية وصل 300 مليار دولار من التبادل التجارى، بزيادة 1.5 ضعف".

وواصل حديثه: "بلغ الاستثمار المباشر، المتبادل بيت الجانبين 27 مليار دولار بزيادة 2.6 ضعف وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع، فى إطار التعاون فى الحزام والطريق التى عادت بالخير على نحو مليارى نسمة من السكان".