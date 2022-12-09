ولى العهد السعودى: القمة العربية الصينية تؤسس لإنطلاق تاريخى للعلاقات

جدة - نرمين السيد - ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الوزراء، "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك فى مركز الملك عبد العزيز الدولى للمؤتمرات بالرياض.





وقال ولى عهد المملكة فى الكلمة الافتتاحية: "نجتمع اليوم فى ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة والعالم وظروف استثنائية تحتم علينا تفعيل العمل الجماعى المشترك لمواجهة هذه التحديات، وانطلاقاً من الأهداف السامية والغايات التى بنى عليها مجلس التعاون لدول الخليج، واستناداً إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التى تربط بلداننا مع جمهورية الصين الشعبية، فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخى جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية فى جميع المجالات، وإلى تنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية".

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الصين الشعبية شريكاً أساسياً مهماً للدول العربية، موضحًا أن ثمار إيجابية لهذه الشراكة قد انعكست على المصالح المشتركة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف: "النمو الاقتصادى المتسارع والتطور التقنى الكبير الذى وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة فخامة الرئيس شى جين بينج، قصة نجاح تتجلى فى مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية"، مؤكدًا حرص الدول العربية على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، وتطلع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة فى ظل الخطط التنموية الطموحة لدول المجلس.

كما أشاد ولى العهد السعودى، بالتطور المتسارع فى العلاقة الخليجية الصينية وبالتنوع الواضح فى مجالات التعاون الاستراتيجى بين الجانبين كالتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمى والبيئة والصحة. وتتطلع دول المجلس إلى رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق أرحب.

كما أشار إلى الارتفاع الملحوظ فى حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الماضية، التى نتوقع أن تستمر فى النمو بعد تناول المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين، وذلك لتسهيل تجارة وحوكمة المصالح التجارية المتبادلة، بما يتيح الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار الواعدة وتعميق توسع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وثمن ولى العهد الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وخطط العمل المشترك للفترة (2023 - 2027)، لأهميتها فى تعزيز الإطار الاستراتيجى للتعاون بين الجانبين.

وقال ولى العهد: "تهتم دول المجلس بالعمل جنباً إلى جنب مع جمهورية الصين الشعبية لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية، بما فى ذلك الأمن الغذائى وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة"، مؤكدًا استمرار دول الخليج العربى استمرار دورها مصدراً موثوقاً لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين.

وأضاف: "تثمن دول المجلس سعى الصين لطرح مبادرات تعنى بتنشيط مسار التعاون وتعزيز العمل الدولى متعدد الأطراف، وعلى رأسها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية. ونشارك التفكير مع أصدقائنا فى الصين حول أهمية إعادة توجيه تركيز المجتمع الدولى نحو التعاون والتنمية ومجابهة التحديات المشتركة التى تواجه الإنسانية".

وتستمر دول المجلس فى بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لجميع التوترات والنزاعات الإقليمية والدولية من منطلق أن ذلك هو المسار الكفيل بتحقيق السلام والأمن والازدهار. كما أن هذه الغايات لن تتحقق إلا بخروج المليشيات المرتزقة من جميع الأراضى العربية ووقف التدخلات الخارجية فى شأنها".