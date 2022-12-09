العالم اليوم - السيسي: نسعى إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته، اليوم الجمعة، خلال القمة العربية الصينية، على ضرورة السعي لإقامة نظام عالمي أكثر عدالة.

وجاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: من بين أخطر ما يواجهه العالم اليوم هو أزمة الغذاء وتبعاتها.

الأزمات أثقلت كاهل دولنا وموازناتها مما يتطلب حوكمة الاقتصاد الدولي ليكون أكثر عدالة.

هذه القمة هي نقطة انطلاق جديدة للتعاون العربي الصيني.

السياسات الصينية المتوازنة تجاه قضايانا محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي.

أدعو إلى وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولوياتنا. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعرب في افتتاح أعمال القمة العربية الصينية، عن تقديره مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين. وقال ولي العهد السعودي: "تؤسس القمة العربية الصينية لمرحلة جديدة بين دولنا"، مضيفا: "نثمن مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين". وتابع الأمير محمد بن سلمان: "نقدّر موقف الصين الداعم لحل الدولتين وفق المبادرة العربية". من جانبه اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة "حدثا مفصليا في تاريخ العلاقات الصينية العربية". وأضاف: "نتحد ونتقدم معا بهدف تحقيق طموحات دولنا"، مشيرا إلى "إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى التعاون الصيني العربي". وتابع: "على الجانبين الصيني والعربي تعزيز التضامن والتعاون وبناء مجتمع لمستقبل أوثق". وشدد على أن "ما يجمعنا هو الاهتمام بالسلام والانسجام والسعي وراء الحق والدعوة إلى الحوار بين الحضارات".

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