أوكرانيا: قصف روسى على مستشفى بمدينة خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال يانوشيفيتش - عبر تطبيق "تليجرام" حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن القصف تسبب فى تدمير قسم الأطفال والمشرحة فى المستشفى، إلا أنه لم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا جراء هذا القصف.
وأضاف يانوشيفيتش أن شخصين اثنين لقيا حتفهما أول أمس الأربعاء إثر تعرض مدينة "خيرسون" للقصف 51 مرة بواسطة المدفعية والدبابات وقذائف الهاون.
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