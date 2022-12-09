بوليانسكى: موسكو توزع رسالة فى مجلس الأمن حول قصف أوكرانيا لمدنيين دونباس

جدة - نرمين السيد - قال دميترى بوليانسكى، نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن روسيا بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قصف أوكرانيا لمدنيين فى دونباس.





وأضاف بوليانسكى: "أثناء التحضير لاجتماع مجلس الأمن الذى طلبنا فيه التطرق إلى توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وزعنا رسالة من منظمة دونيتسك غير الحكومية "الدفاع العادل"، كوثيقة رسمية من مجلس الأمن والأمم المتحدة حول قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين فى دونباس، وتم التركيز بشكل خاص على القصف المكثف خلال الأسبوع الحالى"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. وأضاف الدبلوماسى الروسى أن موسكو ستثير بالتأكيد القضية فى اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن الوضع فى أوكرانيا، والذى سيعقد اليوم فى وقت لاحق. وفى وقت سابق، قالت إيلينا شيشكينا، عضو هيئة رئاسة حركة "حرروا دونباس"، خلال اجتماع لأعضاء مجلس تنمية المجتمع المدنى وحقوق الإنسان مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الأضرار التى لحقت بدونباس تجاوزت بالفعل تريليون و321 مليار روبل "ما يقرب من 16 مليار دولار".

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