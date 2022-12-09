ولى عهد الكويت يلتقى الرئيس التونسى فى مقر إقامته بالرياض

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز العمل المشترك. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر فى عدد من القضايا والمستجدات التى تهم البلدين ومواضيع ذات الصلة فى القمة العربية - الصينية المقامة فى مدينة الرياض.

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