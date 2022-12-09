مسئول أممى: ملايين الأوكرانيين فى حاجة لمساعدات إنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف تورك - خلال مؤتمر صحفى عقده فى جنيف نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية - أنه "يوجد 17.7 مليون شخص فى حاجة إلى مساعدات إنسانية؛ 9.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية ومعيشية.. كما يوجد نحو 7.4 مليون لاجىء، و6.5 مليون نازح داخل البلاد"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعانى ليس فقط من استمرار الهجمات الصاروخية ولكن من تدمير البنية التحتية المدنية.
وأشار تورك إلى أن "قطاع الطاقة تأثر بشكل كبير بالإضافة إلى نظام التدفئة وشبكة الكهرباء، حيث أن هناك أشخاص يعيشون فى درجات حرارة دون الصفر بدون تدفئة وكهرباء.. كما يوجد حالات انقطاع للتيار الكهربائى، لذا يمكنك أن تتخيل أن هناك ملايين الأشخاص الذين يعانون من هذا الأمر يوميا".
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