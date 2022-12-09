الرئيس الصينى: نواصل دعم إعادة إعمار العراق ومسار التنمية فى تونس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة أن الرئيس "شى" التقى برئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، فى العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد مواصلة دعم الصين لإعادة الإعمار الاقتصادى للعراق ومساعدته على استعادة الصناعات وتحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.

كما اجتمع الرئيس الصينى بنظيره التونسى قيس سعيد، حيث أشار شى إلى دعم بكين لتونس فى اتباع مسار تنمية يتلاءم مع ظروفها الوطنية، وتعارض التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية لتونس.