اعتقال 4 فلسطينيين من رام الله ونابلس

اعتقال 4 فلسطينيين من رام الله ونابلساعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، 3 شبان فلسطينيين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ومواطن اخر من سكان بيت دجن شرق نابلس.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية قولها أن قوات العدو اعتقلت كلا من: علاء هارون الريماوي، ومحمود عماد الريماوي، وعبد الكريم وائل الريماوي، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في البلدة وتفتيشها.

يذكر بأن الشاب ضياء محمد الريماوي من بلدة بيت ريما قد استشهد أمس الخميس برصاص العدو خلال مواجهات اندلعت في قرب قرية عابود المجاورة للبلدة.

واضافت المصادر أن قوة صهيونية اقتحمت قرية بيت دجن شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، واعتقلت المواطن نور وضاح حنيني.

إلى ذلك، استشهد المواطن نبيل شلح (59 عاماً) من حي الشجاعية شرق غزة متأثراً بإصابته الخطيرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في مايو 2021م.

يشار إلى أن قرابة الـ250 مواطن فلسطيني استشهدوا خلال حرب 2021م على القطاع بينهم عشرات النساء والأطفال، علاوة على إصابة مئات المواطنين بإصابات مختلفة العشرات منها بحالات بتر للأطراف.