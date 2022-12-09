صحيفة إماراتية: القمم الثلاثية مع الصين تطور هام فى مجرى التحولات العالمية

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن زيارة الرئيس الصين شى جين بينج للرياض وعقده ثلاث قمم " قمة سعودية - صينية، وعربية - صينية، وخليجية - صينية"، تطورا مهما فى مجرى التحولات العالمية، لأنها ستحمل فى نتائجها قيام علاقات استراتيجية متنوعة مع دولة باتت تشكل رقما صعبا فى العالم، وتتقدم بخطى حثيثة سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتقنيا، وبالتالى، فإن العلاقات معها تفتح أبوابا رحبة للتعاون الذى يخدم مصالح الشعبين العربى والصينى".





وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "العرب والصين والعلاقات المفتوحة"، أنه فى عصر التحولات الكبرى التى يشهدها العالم حاليا، والصراع المحتدم حول قيادة النظام الدولى من خلال الحروب والضغوط الاقتصادية والسياسية، لا بد للعرب بحكم موقعهم الجغرافى الاستراتيجى وثقلهم الاقتصادى والبشرى أن يكون لهم دور يتحدد وفق مصالحهم انطلاقا من وعيهم بالمتغيرات الدولية وأهمية الاستجابة لها، وبناء توازنات جديدة فى علاقاتهم الدولية. وأشارت إلى أن الصين الطامحة لأن تتبوأ مكانتها التى تستحق، بحاجة إلى شراكة مع الدول العربية التى تمتلك أكبر احتياطى نفطى، وتتحكم بأهم طرق وممرات التجارة البحرية، ووقوعها فى قلب العالم القديم، كما أن الدول العربية بحاجة إلى هذه الشراكة مع دولة تعد "مصنع العالم"، والثانية فى الناتج القومى، وصاحبة أهم مبادرة إنمائية واستثمارية عالمية فى البنية التحتية متمثلة فى "الحزام والطريق"، و"بنك الاستثمار الآسيوي"، إضافة إلى قدراتها التقنية المتطورة". وتوقعت "الخليج" فى ختام افتتاحيتها: إبرام العديد من الاتفاقات بين الصين والدول العربية فى مختلف المجالات الاقتصادية والإنمائية والثقافية والعلمية فى إطار شراكة استراتيجية متكاملة ستضع العلاقات بين الطرفين فى مستوى جديد من التعاون المتبادل.

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