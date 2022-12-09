جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إنه يجرى العمل على رفع قيود الحركة بين دول الاتحاد الأوراسى، مؤكدًا على ضرورة التعاون فيما بينهم فى قطاع الصناعة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوراسى فعال ضد تقلبات الأسواق، لافتًا إلى أن سعر موارد الطاقة يزداد بقوة فى الغرب، وأن حجم التضخم فى أوروبا وصل إلى نسب خيالية. وتقام قمة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، اليوم الجمعة، فى قرغيزستان، حيث يناقش القادة إنشاء سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس حكومى دولى فى مجال الطاقة، كما سيناقشون المزيد من التكامل داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وتطوير سوق مشترك للخدمات. ومن المنتظر التوقيع على حزمة من الوثائق خلال القمة، وسيتبنى القادة أيضا الأولويات الدولية للاتحاد لعام 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوكاشينكو: نعمل لرفع قيود الحركة بين دول الاتحاد الأوراسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.