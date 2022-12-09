العالم اليوم - لماذا ترتفع إصابات نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - توصلت دراسة أميركية حديثة للإجابة على سؤال حيّر كثيرين وهو: لماذا تزداد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، إضافة إلى كوفيد-19، خلال فصل الشتاء؟.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها الأكاديمية الأميركية للحساسية والربو والمناعة، أن الهواء البارد يؤثر على استجابة الأنف المناعية.

وقالت الدراسة إن تدني الحرارة في الأنف 5 درجات مئوية يقتل 50 في المئة من الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا في الخياشيم.

استجابة الجسم المناعية

الدراسة أكدت أن الهواء البارد يرتبط بزيادة العدوى الفيروسية لأن الجسم يكون قد فقد نصف مناعته فقط من جرّاء الانخفاض الطفيف بدرجة الحرارة.

ومن شأن ذلك أن يقلل قدرة الجهاز المناعي على محاربة التهابات الجهاز التنفسي بمقدار النصف، ويكفي بشكل أساسي للتخلص من جميع المزايا المناعية التي يتمتع بها الأنف.

وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على بيئة أكثر دفئا داخل الأنف، يعزز عمل آلية الدفاع المناعي الفطرية، وهو ما يشكل ربما، سببا آخر لارتداء الأقنعة، وفق العلماء.

استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبد الرزاق جرعتلي قال لـ"دوت الخليج":