العالم اليوم - ولي العهد السعودي: ندعم الحل السياسي الشامل في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، إن المملكة تؤكد دعمها الكامل للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأضاف ولي العهد السعودي، في كلمة افتتاح القمة الخليجية الثالثة والأربعين في الرياض، أن دول الخليج تؤكد ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، ذكر الأمير محمد بن سلمان أنه على إيران الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

ويأتي الموقف السعودي بينما تشهد المملكة 3 قمم بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في مسعى لتعزيز التعاون بين بكين والدول العربية.

والقمة الأولى "سعودية - صينية" برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتشهد المملكة "قمة "الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

والقمة الثالثة هي قمة "الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

تناقش القمم الثلاث المنعقدة في السعودية، تعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية في كافة المجالات.