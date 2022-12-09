العالم اليوم - سيلين ديون مصابة به.. ماذا نعرف عن مرضها النادر؟

انتم الان تتابعون خبر سيلين ديون مصابة به.. ماذا نعرف عن مرضها النادر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - أجلت النجمة العالمية سيلين ديون كل حفلاتها بعد ثبوت إصابتها بمرض عصبي نادر هو "متلازمة الشخص المتيبس".

وقالت ديون في رسائل مصورة عاطفية نشرتها بالفرنسية والإنجليزية، الخميس، على تطبيق "إنستغرام"، إن "متلازمة الشخص المتيبس تسبب انقباضات تؤثر على قدرتها على المشي والغناء".

وأضافت: "للأسف تؤثر الانقباضات على كل مناحي حياتي اليومية، وأحيانا تسبب صعوبات عندما أمشي ولا تسمح لي باستخدام حبالي الصوتية للغناء كما اعتدت".

وتابعت أنها لا خيار أمامها سوى تأجيل جولتها "شجاعة" التي كانت ستستأنفها في فبراير بعد عدة تأجيلات.

وأجلت ديون حفلاتها المقررة في ربيع 2023 إلى عام 2024، كما ألغت حفلات صيف 2023.

متلازمة الشخص المتيبس