بوتين: الاتحاد الأوراسى فعال.. والتضخم وصل لنسب خيالية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس الروسى إلى أن سعر موارد الطاقة يزداد بقوة فى الغرب، موضحًا أن حجم التضخم فى أوروبا وصل إلى نسب خيالية.

ووصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان، للمشاركة فى قمة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى وقت لاحق، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المتوقع أن يناقش القادة إنشاء سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس حكومى دولى فى مجال الطاقة، كما سيناقشون المزيد من التكامل داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وتطوير سوق مشترك للخدمات.

ومن المقرر، أن يجرى توقيع حزمة من الوثائق خلال القمة الأوراسية، خيث سيتبنى القادة أيضا الأولويات الدولية للاتحاد لعام 2023.