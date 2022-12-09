الكرملين: ارتفاع عدد مشترى النفط الروسى.. ولن نبيع لمن حدد السعر

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الكرملين الروسى، ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مشترى النفط الروسى، لافتًا إلى أن بلاده سترد على تحديد سعر نفط روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلن بيسكوف أن روسيا لن تبيع النفط لمن شارك فى قرار تحديد السعر. وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن حوار روسيا مع الولايات المتحدة يواجه مشكلات عديدة، قائلاً إنه على موسكو وواشنطن الاتفاق بشأن ستارت.

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