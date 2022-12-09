أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 93 ألفا و390 جنديا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2937 دبابة و5 آلاف و912 من المركبات المدرعة و1926 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و211 من أنظمة الدفاع الجوى و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية.. فضلا عن 4 آلاف و531 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.