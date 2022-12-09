زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب المياه قبالة مقاطعة سامار الشمالية بالفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - أن الزلزال وقع على بعد 105 كيلومترات من شمال شرق بلدة "ماباناس" وعلى عمق 38 كيلومترا.
وأشار المعهد إلى إمكانية حدوث هزات ارتدادية، مضيفًا أنه من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال فى حدوث أضرار مادية للبنية التحتية.
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