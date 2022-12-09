العالم اليوم - بالفيديو.. اندلاع حريق في فندق تاريخي بإسطنبول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - ذكرت تقارير إخبارية أن حريقا اندلع يوم الجمعة في فندق فخم يقع على أرض قصر عثماني سابق في تركيا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولم يعرف سبب الحريق بعد. وأفاد تلفزيون "إن تي في" أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من فندق "سيراجان بالاس"، وغطى المبنى بدخان كثيف. وذكر التقرير أنه تم إجلاء الضيوف والموظفين في الفندق. وتم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى الفندق الواقع على شواطئ البوسفور.

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