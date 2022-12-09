العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تراجع استمر لـ 5 جلسات

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تراجع استمر لـ 5 جلسات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - صعدت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع ارتفاع أسهم قطاعي الصناعة والمال بفعل التفاؤل المرتبط بتخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19، بينما قفز سهم كريدي سويس بعد أنباء عن زيادة رأس المال.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت للجلسة الخامسة على التوالي، الخميس، متأثرة بتراجع أسهم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد 5 جلسات من التراجع بسبب مخاوف من ركود عالمي بسبب رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة على نحو حاد.

وكانت أسهم شركات الصناعة ومنها إيرباص الداعم الأكبر للمؤشر "ستوكس 600"، في حين صعد مؤشر قطاع الخدمات المالية بعد تعافي سهم كريدي سويس في أعقاب تراجع قياسي في الأسبوع الماضي.

وقفز سهم كريدي سويس بنسبة 3 بالمئة بعد ترحيب البنك المتعثر بإحراز تقدم مهم في خطة تحويله أمس الخميس بجمع 2.24 مليار فرنك سويسري (2.39 مليار دولار) كجزء من سيولة بقيمة أربعة مليارات فرنك (4.29 مليار دولار).

وعلى الرغم من المكاسب المبكرة فمن المرجح أن يسجل "ستوكس 600" خسائر هذا الأسبوع بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وفي جلسة الخميس، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، مع قلق المستثمرين قبل سلسلة قرارات متعلقة بمعدلات الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول الفائدة، بعد تلميحات عديدة من مسؤولين تشير إلى أن الفيدرالي قد يخفف من وتيرة رفع معدلات الفائدة في اجتماعه المرتقب.