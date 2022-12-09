السعودية والصين يؤكدان دعم مبدأ عدم التدخل فى شؤون الدول

جدة - نرمين السيد - أكد بيان سعودى - صينى، اليوم الجمعة، على دعم مبدأ عدم التدخل فى شؤون الدول، أكدت السعودية التزامها بمبدأ الصين الواحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى أنباء عاجلة، منذ قليل.





ومن جانبها، أكدت الصين دعم المملكة العربية السعودية فى الحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدت رفض استهداف المدنيين والمنشآت السعودية. كما اتفق البلدان على زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة فيما بينهما. وأكد البيان الصادر فى ختام القمة العربية الصينية، المقامة فى الرياض، على تطوير المشاريع الواعدة فى تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات.

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