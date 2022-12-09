العالم اليوم - قبل موقعة البرتغال.. محرز يوجه رسالة لأسود الأطلس

انتم الان تتابعون خبر قبل موقعة البرتغال.. محرز يوجه رسالة لأسود الأطلس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - أكد النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن المنتخب المغربي يقدم أداء عظيما وهزموا منتخبات قوية وهم الآن في ربع النهائي، إذ جعلوا إفريقيا والعرب فخورين بهذا الإنجاز.

وقال محرز خلال مقابلة خاصة مع "دوت الخليج": "هذا رائع بالنسبة لنا وأتمنى أن يواصل منتخب المغرب تحقيق الإنجازات".

وأضاف: "رغم أنه لدي أصدقاء في المنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي جيد. ليس هناك لاعبا واحدا. لديهم خطط فنية جيدة تعتمد على الالتزام والحذر والهجمات المضادة".

وتابع: "لدى المنتخب المغربي لاعبون جيدون ويقدمون كل ما لديهم من جهود كما لديهم لاعبين يصنعون الفارق. عندما تنظر إليهم تشاهد فريقا متكاملا. كل لاعب يساعد زميله. وهذا جيد. حظ سعيد وإن شاء الله يواصلون حتى النهاية".

وأوضح: "بالنسبة لي من المستحيل عدم متابعة مباريات المونديال على الرغم من أن الأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لي لأنني لست هناك. لكني أحب كرة القدم وهناك مباريات قوية ولاعبين جيدين ولهذا أنا أتابع البطولة".

وينظم نادي مانشستر سيتي معسكرا تدريبيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبيل استئناف منافسات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على إسبانيا، يستعد "أسود الأطلس" لخوض "معركة" جديدة، هذه المرة أمام خصم قوي جدا، ليلة السبت.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، في مباراة دور ربع النهائي، في موقعة مرتقبة، لا تقل صعوبة عن مواجهة إسبانيا التي حسمها "الأسود" بركلات الترجيح.