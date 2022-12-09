بوتين: خطر نشوب صراع فى العالم يتضاعف بسبب الغرب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلادمير بوتين، اليوم الجمعة، أن خطر نشوب صراع يتضاعف بسبب الغرب، قائلاً إن الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية، منذ قليل.





وأضاف بوتين، أن الغرب يتعمد مضاعفة الفوضى فى العالم. ووصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان، للمشاركة فى قمة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى وقت لاحق، اليوم الجمعة. وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المتوقع أن يناقش القادة إنشاء سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس حكومى دولى فى مجال الطاقة، كما سيناقشون المزيد من التكامل داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وتطوير سوق مشترك للخدمات. ومن المنتظر التوقيع على حزمة من الوثائق خلال القمة، وسيتبنى القادة أيضا الأولويات الدولية للاتحاد لعام 2023.

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