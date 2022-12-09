اليابان: مقترح بمضاعفة المساعدات الخارجية خلال العقد المقبل لحماية المصالح

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة مفوضة من قبل الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بأن تقوم البلاد بمضاعفة الميزانية المخصصة لمساعدتها الإنمائية الرسمية خلال العقد المقبل من أجل حماية مصالحها الوطنية والمساهمة بشكل أكبر فى بناء عالم قائم على سيادة القانون.





وذكرت اللجنة - فى مجموعة من المقترحات المقدمة إلى وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى - أنه يتعين على اليابان "تحديد موعد نهائى واضح لتحقيق الهدف، مثل زيادة ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7% من الدخل القومى الإجمالى، ارتفاعا من 0.34% الحالية، خلال العشر سنوات القادمة.

وأكدت اللجنة - التى بدأت عملها فى سبتمبر الماضى - أنه يتعين على اليابان "تعزيز نوعية وكمية المساعدة الإنمائية الرسمية لاستخدامها بشكل استراتيجى كأحد أهم الأدوات لدبلوماسية اليابان".. وأضافت أن المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية يجب أن تسهم أيضا فى تحقيق منطقة المحيطين الهندى والهادى، وهى رؤية دافعت عنها اليابان والولايات المتحدة لمواجهة النفوذ العسكرى والاقتصادى المتنامى للصين فى المنطقة.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، بأن هذه المقترحات تأتى فى الوقت الذى تستعد فيه اليابان لمراجعة ميثاق المساعدات الخارجية لها العام المقبل لأول مرة منذ عام 2015.

وشددت اللجنة - التى تضم فى عضويتها علماء ورجال أعمال - على أن اليابان يجب أن تلتزم بمبدأ الاستخدام غير العسكرى للمساعدات باعتبار أنها "دولة تدافع عن السلم".

وقال هاياشى - بعد لقائه باللجنة المكونة من 8 أعضاء برئاسة هيروشى ناكانيشى الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كيوتو - "لقد تلقينا مقترحات قوية حول كيفية الاستفادة من التعاون التنموى بشكل استراتيجى"، مضيفًا "أن لعب دور أكبر فى الشئون الخارجية أمر ضرورى لليابان، التى ستتولى العام المقبل رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع، للتعامل بشكل استباقى مع التحديات الدبلوماسية المتزايدة".

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة اليابانية، فى ضوء هذه المقترحات، مشروع ميثاق للموافقة عليه من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا فى النصف الأول من عام 2023.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت مؤخرا أن إجمالى المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان عام 2020 بلغ حوالى 20.3 مليار دولار، بزيادة 7.4% عن العام السابق.