روسيا: حريق المركز التجارى فى ضواحى موسكو ربما يكون عملا إجراميا

جدة - نرمين السيد - وكانت دائرة الطوارئ فى مقاطعة موسكو قد أعلنت فى وقت سابق، عن مصرع شخص واحد فى حريق كبير اندلع فى مركز تجارى بمدينة خميكى، إحدى ضواحى العاصمة موسكو.

وبحسب البيان الروسى، اندلع الحريق فى المنطقة الثامنة، حيث اشتعلت النيران فى المبنى 2، فى متجر "OBI"، بمساحة 150 مترًا مربعًا فى سقف المبنى".

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع. وقال إن عملية إطفاء الحريق يشارك فيها 70 شخصا و20 سيارة اطفاء.