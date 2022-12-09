جدة - نرمين السيد - وكانت دائرة الطوارئ فى مقاطعة موسكو قد أعلنت فى وقت سابق، عن مصرع شخص واحد فى حريق كبير اندلع فى مركز تجارى بمدينة خميكى، إحدى ضواحى العاصمة موسكو.
وبحسب البيان الروسى، اندلع الحريق فى المنطقة الثامنة، حيث اشتعلت النيران فى المبنى 2، فى متجر "OBI"، بمساحة 150 مترًا مربعًا فى سقف المبنى".
وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع. وقال إن عملية إطفاء الحريق يشارك فيها 70 شخصا و20 سيارة اطفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: حريق المركز التجارى فى ضواحى موسكو ربما يكون عملا إجراميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.