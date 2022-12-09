العالم اليوم - حريق ضخم بمركز تجاري في موسكو.. وشكوك بأنه "متعمد"

انتم الان تتابعون خبر حريق ضخم بمركز تجاري في موسكو.. وشكوك بأنه "متعمد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - تكافح فرق الإطفاء حريقا كبيرا اندلع في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو، في وقت مبكر الجمعة، وامتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ الروسية.

وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تلغرام، إن "رجال الإطفاء في منطقة موسكو، يقومون بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع"، موضحة أن الحريق اندلع في مركز التسوق "ميغا خيمكي"، القابع بضاحية خيمكي شمال العاصمة الروسية.

وكشفت خدمات الطوارئ الروسية، عن "شكوك كبيرة" بأن الحريق الواسع "متعمد".

وقال سكان محليون، إن "الحريق اندلع في المركز الواقع على طريق لينينغراد السريع في موسكو، وقد سمع دوي انفجارات قبيل اشتعال النيران في السقف".

كما أكدوا أن "ألسنة اللهب التهمت 150 مترا مربعا"، دون أي معلومات عن ضحايا حتى الآن.

من جانبها، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الحريق أدى إلى "انهيار جزء من مبنى المركز التجاري، وتعقيد جهود فرق الإطفاء في إخماد النيران".

وكان مركز ميغا مقرا لعدد ضخم من سلاسل التجزئة الغربية، قبل أن ترحل الشركات من روسيا في أعقاب اندلاع الصراع الأوكراني، ومن بين ذلك أحد متاجر آيكيا الأولى في منطقة موسكو.