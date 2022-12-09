بوتين يصل إلى قرغيزستان للمشاركة فى قمة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المتوقع أن يناقش القادة إنشاء سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس حكومى دولى فى مجال الطاقة، كما سيناقشون المزيد من التكامل داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وتطوير سوق مشترك للخدمات.

ومن المنتظر التوقيع على حزمة من الوثائق خلال القمة، وسيتبنى القادة أيضا الأولويات الدولية للاتحاد لعام 2023.

وبصرف النظر عن الجلسة الرئيسية، من المتوقع أن يجرى بوتين سلسلة من المحادثات الثنائية على هامش القمة، بما فى ذلك مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان.

وستكون هذه الدورة الثانية للمجلس الاقتصادى الأوراسى هذا العام، حيث تم عقد الحدث السابق عبر الفيديو فى 27 مايو الماضى.

وكان قد أعلن يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى، أمس الخميس، أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية، موسكو، قمة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى القادمة فى عام 2023.

وأضاف المسؤول الروسى أن الكرملين يتفاوض بشأن مواعيد القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، والمقرر عقدها فى شهر مايو العام القادم.