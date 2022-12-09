بلينكن يوجه رسالة لـ المساهمين فى إطلاق سراح نجمة السلة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - عبر وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، عن بالغ تقديره للشركاء الذين ساعدوا فى إطلاق سراح نجمة السلة الأمريكية بريتنى جرينر من السجن فى روسيا ضمن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.





ونشر الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، قال بلينكن خلاله: "أنا ممتن لفريق وزارة الخارجية ولزملائنا فى جميع أنحاء الحكومة الذين عملوا بلا كلل لتأمين إطلاق سراحها". وأشاد بلينكن بشكل خاص بالمبعوث الرئاسى الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز، الذى يرافق بريتنى فى العودة إلى الولايات المتحدة، وكذلك فريقه بأكمله. كما أعرب عن تقديره العميق للشركاء العديدين الذين ساعدوا فى تحقيق هذه النتيجة، بما فى ذلك الأصدقاء الإماراتيين، الذين ساعدوا فى عملية النقل أمس. واحتجزت جرينر التى لعبت لسنوات مع فريق كرة سلة نسائى روسى منذ فبراير، عندما ألقى القبض عليها بتهمة تهريب المخدرات فى مطار بموسكو، وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات.

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