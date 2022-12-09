أوكرانيا: مقتل 240 جنديا روسيا وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع تمكنت خلال ال24 ساعة الماضية من مقتل 240 جنديا روسيا وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة و20 وحدة عتاد عسكرى تابعة لروسيا فى العديد من مناطق البلاد.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن القوات الأوكرانية ألحقت أضرارًا كبيرة بين صفوف القوات الروسية فى العديد من المناطق من بين ذلك بيرديانسك وتوكماك وميليتوبول وبولوهى وإنيرهودار ودنيبرورودين وفاسيليفكا، كما تم تدمير مستوصف توكماك، الذى كان يستخدمه الروس كمستشفى عسكرى لمعالجة جنوده المصابين.

وأضاف البيان "أنه على مدار اليوم الماضى، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات العدو بالقرب من منطقة بيلوهوريفكا بلوهانسك، وكليششيفكا ومارينكا فى منطقة دونيتسك. فى الوقت نفسه، شن الروس خمس ضربات صاروخية وثلاث غارات جوية وفتحوا النار من خلال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) 54 مرة على مواقع أوكرانية عديدة".

ووفقا للهيئة، فإن التهديد بضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية فى أوكرانيا ومنشآت الطاقة لايزال مستمرا. وفى اتجاه سلوبوزانسكى، استخدمت القوات الروسية قذائف الهاون والمدفعية لإطلاق النار على ستريليتشا وتيرنوفا وستاريتسيا وأوهيرتسيف وكوبيانسك بمنطقة خاركيف.

أما فى اتجاهى باخموت وأفدييفكا - حسبما قال البيان - تواصل القوات الروسية محاولاتها للقيام بأعمال هجومية؛ حيث استخدمت الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية الصاروخية لفتح النار على 25 بلدة محتلة، بما فى ذلك منطقة بيرديشى وأندرييفكا وفيركنيكاميانسك وبيريستوف وباخموت وأوبيتنى وأفدييفكا موارينكا ونوفوميكايلفكا بمنطقة دونيتسك.