مسئول أمنى بـ ألمانيا يكشف عن خطورة الشبكة الإرهابية التى تم تفكيكها

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرانس 24" عن قائد الشرطة الجنائية فى ألمانيا قوله إن ما يشير إلى خطورة هذه الشبكة الإرهابية، هو أن بحوزتها أسلحة كثيرة ومختلفة.

وأوضح أن هذه الشبكة تضمنت نبلاء وجنودًا سابقين من النخبة وامرأة روسية ونائبة سابقة من اليمين المتطرف.

وأضاف أن هذه المجموعة تتكون من مزيج خطير من الأشخاص الذين يتبنون معتقدات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال، والبعض الآخر يمتلك أسلحة ولديهم خطة أرادوا تنفيذها وهذا هو سبب الخطورة.

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت فى وقت سابق أمس أنها قامت بعمليات دهم فى مختلف أنحاء البلاد أوقفت خلالها 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف للاشتباه بتخطيطها للإطاحة بالقوة بالمؤسسات الدستورية الفدرالية، وفى مقدمتها مجلس النواب الألمانى.