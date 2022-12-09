مؤتمر المناخ COP27.. كيرى يتوجه إلى لندن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ جون كيرى، سيتوجه إلى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، للمشاركة فى مناقشات حول تنفيذ نتائج مؤتمر المناخ "COP27".





ونشر موقع الخارجية الأمريكية بيانًا قال فيه: "سيسافر المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ جون كيرى إلى لندن، المملكة المتحدة، فى 9 ديسمبر للمشاركة فى مناقشات حول تنفيذ نتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذى عقد فى شرم الشيخ بمصر، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022". وأضاف البيان: "سيتحدث كيرى أيضًا عن COP27 ومستقبل العمل المناخى العالمى أثناء إلقاء محاضرة فى كلية «كينجز لندن».

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