السعودية تعلن استضافتها اجتماع التحالف الدولى ضد داعش

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة" الإخبارية السعودية"، جاء ذلك خلال مشاركة المملكة فى اجتماع المديرين السياسيين لـ "التحالف الدولى لمحاربة داعش" المنعقد فى مدينة لاهاى بهولندا.
وقالت المملكة إن هذا الإعلان يأتى تجسيدا لدورها الفاعل كشريك استراتيجى فى التحالف الدولى، وتماشيا مع الجهود الدولية التى تبذلها المملكة فى مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها فى دعم التعاون الدولى لمحاربة هذه الكيانات الإرهابية.
من جانبه، رحب التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى بإعلان المملكة استضافتها الاجتماع الوزارى العام المقبل.
وذكرت القناة أن اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولى لمحاربة داعش، ناقش الجهود الدولية المشتركة لمحاربة داعش فى العراق وسوريا والمناطق الأخرى، والتضييق على هذا الكيان الإرهابى ومنع تمدده وانتشاره حول العالم، ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه.
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